В McLaren призывают FIA упростить регламент

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла призвал FIA рассмотреть вопрос об упрощении регламента. По его мнению, это не только упростит задачу участникам чемпионата, но и самой FIA станет проще контролировать соблюдение правил.

«Нам приходится иметь дело не только с техническим регламентом и аэродинамикой, – рассказал Андреа Стелла. – Если вы посмотрите на команду Формулы 1, то увидите, что это очень сложная организация, особенно в наши дни. Я бы сказал, что нормативная база, по которой работает команда, стала гораздо сложнее, чем в прошлом.

Подумайте о финансовом регламенте. Он очень сложный, и сложный для всех сторон – не только для команд, но и для FIA. Только представьте, сколько времени уходит у FIA, чтобы проверить все декларации и заявки. Эта работа занимает месяцы, и это уже доказанный факт.

Конечно, мы в McLaren выступаем за упрощение регламента, и будем продвигать эту идею FIA. Мы определённо выбираем такое направление, поскольку в данный момент управлять командой Формулы 1 достаточно сложно. Командам сложнее, чем в прошлом, но и FIA тоже сложнее всё контролировать».