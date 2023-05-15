В версии об альянсе Aston Martin и Honda есть своя логика

В 2026 году Aston Martin F1 может поменять поставщика двигателей: о том, что команда ведёт переговоры с Honda, мы недавно рассказывали, ссылаясь на The Race. Журналисты британского издания в развитие темы привели ряд аргументов в пользу такого сценария, который, по их мнению, представляется всё более вероятным.

Перед командой из Сильверстоуна стоит задача через несколько лет стать реальным претендентом на победу в чемпионате мира, ради этого инвесторы вкладывают в её развитие огромные средства. Уже в этом году она переедет на новую базу, строительство которой близится к завершению, а в третьем квартале 2024-го должна заработать новая аэродинамическая труба.

Серьёзные амбиции требуют соответствующей реализации, и приоритетный контракт на поставку силовых установок Honda мог бы стать вполне логичным шагом. В настоящее время на машинах Aston Martin стоят клиентские моторы Mercedes, но если удастся договориться с японской корпорацией, это уже будет означать заводскую поддержку.

В недалёком прошлом у этих двух компаний уже были пересечения: Aston Martin оставалась титульным спонсором Red Bull Racing в 2019-м и 2020-м, когда в Милтон-Кинсе уже сотрудничали с Honda. Правда, в те времена у Aston Martin были прежние владельцы, а Лоуренс Стролл только вынашивал планы по приобретению контроля над этой компанией.

Но ещё раньше, когда команда называлась Jordan, в течение нескольких сезонов она получала двигатели Mugen-Honda, благодаря которым в 1998-и и 1999-м Деймон Хилл и Хайнц-Харальд Френтцен одержали три победы. И хотя всё это дела давно минувших дней, альянс Aston Martin с японскими мотористами на новом витке истории сулит весьма привлекательные перспективы.

Впрочем, в настоящее время команда вполне довольна сотрудничеством с Mercedes, в рамках которого приобретает не только силовые установки, но также коробки передач и детали задней подвески.

«Не думаю, что какие-либо узлы, которые мы получаем от Mercedes, ограничивают наши скоростные возможности, – приводит The Race слова Дэна Фэллоуза, технического директора Aston Martin F1. – Есть ли здесь какие-либо препятствия, мешающие достижению целей, которых мы хотим достичь? Вовсе нет, так что мы очень довольны нашими деловыми отношениями».

Но сейчас в Формуле 1 существует прочное убеждение, что команде необходима заводская поддержка производителя двигателей, чтобы претендовать на победу в чемпионате, поскольку это обеспечивает максимальное преимущество.

В этом плане у Aston Martin есть только один вариант – заключить контракт с Honda, ведь у остальных производителей двигателей есть свои заводские команды, которые они продолжат обслуживать в 2026 году, когда чемпионат перейдёт на силовые установки нового поколения. У моторов Honda сейчас отменная репутация, ведь именно с ними гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен дважды выиграл титул, а его команда в прошлом году завоевала Кубок конструкторов. И судя по всему повторит этот успех и в 2023-м.

Руководство Honda в последние годы принимало противоречивые решения, сначала завершив программу в Формуле 1, затем продолжив сотрудничество с Red Bull, но несколько в иной форме, поэтому в Милтон-Кинсе решили наладить производство силовых установок своими силами, но при поддержке Ford, прежде всего финансовой. Однако в Honda передумали уходить из чемпионата, и корпорации в 2026 году будет нужен новый партнёр – похоже, что Aston Martin лучше всего подходит на эту роль.

В том, что обе стороны располагают необходимыми финансовыми ресурсами, сомневаться не приходится. Уже сейчас видно, что команда на подъёме, и четыре подиума Фернандо Алонсо это убедительно подтверждают. А двигатели Honda на машинах Red Bull Racing продолжают выигрывать гонки, так что возможный будущий союз с Aston Martin представляется альянсом двух вполне достойных друг друга партнёров.