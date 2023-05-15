Земляки Леклера ждут, что новый сингл он посвятит Монако

В конце апреля мы рассказывали, что Шарль Леклер рискнул продемонстрировать миру свои музыкальные таланты, выложив на стриминговых сервисах первую композицию собственного сочинения, названную AUS23.

Но через пару недель он поделился ещё одним произведением, MIA23 – как можно догадаться, на этот раз инструментальная пьеса была посвящена недавней гонке в Майами, где гонщик Ferrari тоже выступил не лучшим образом. Но в отличие от Австралии, там он хотя бы добрался до финиша, заняв 7-е место.

На родине Шарля, в Монако, не пропустили это событие и теперь ждут, что он продолжит заниматься творчеством и одну из следующих композиций посвятит средиземноморскому княжеству.

Вот что пишет по этому поводу издание Monaco Daily News: «Будет вполне простительно, если вы, послушав любой из двух треков монегаска, подумаете, что Леклер занимается музыкой и играет на фортепиано с детства. Однако на самом деле всё совсем не так.

Кажется, за три прошедших года все уже успели забыть, что такое локдауны и прочие ограничения, связанные с пандемией Covid, когда некоторые учились печь хлеб или просто занимались ничегонеделаньем, но Леклер в это время начал осваивать клавиши.

"Я всегда любил музыку, но начал учиться играть на фортепиано только в пандемию. Когда много времени пришлось проводить дома, я решил купить пианино и приступил к занятиям. И вот тогда я просто влюбился в фортепиано, поэтому, возвращаясь домой, всегда сажусь к инструменту", – поделился Шарль.

Теперь, когда его болельщики могут познакомиться с двумя законченными произведениями, они это сделали уже несколько миллионов раз. Число прослушиваний AUS23 за две недели превысило 3,29 млн., а выпущенную совсем недавно MIA23 всего за пару дней прослушали более 500 тысяч человек. Вероятно, теперь мы можем ожидать, что очень скоро услышим и сингл, названный в честь домашней гонки».

Автор текста почему-то упустил из внимания, что оба произведения Леклера посвящены его неудачным выступлениям и весьма минорные по настроению. Неужели в Монако не очень верят, что их земляк добьётся успеха на знакомом и любимом с младых лет классическом городском кольце? Ответ на этот вопрос мы узнаем через две недели.

Пока же на счету Шарля Леклера два поула на домашней трассе, но его лучшим результатом остаётся 4-е место, которое он занял в прошлогоднем Гран При Монако.