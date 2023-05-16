Агаг: В плане экономики Гран При Мадрида вполне оправдан

Алехандро Агаг, основатель и совладелец электрических серий Формула E и Extreme E, родом из Мадрида, поэтому понятен его интерес ко всему, что связано с деловой жизнью испанской столицы. Он считает, что у проекта Гран При Мадрида хорошие перспективы, хотя уже идут переговоры о проведении в этом городе одного из этапов чемпионата мира по гонкам на электромобилях.

«Я думаю, что Формула 1 доберётся до Мадрида, – поделился он в интервью газете Marca. – Слухи, которые до меня доходят, вполне обнадёживающие, и этот проект неплохо продвигается. Я считаю, что в экономическом плане он вполне оправдан.

Не могу сказать, удастся его реализовать или нет, я не работаю в Формуле 1, но всё, что я слышу, говорит в пользу этого проекта, так что вероятность весьма высока».

Разумеется, больше всего Агага волнует дальнейшее продвижение своих гоночных серий, поэтому в настоящее время идут переговоры об организации в Мадриде этапа Формулы E: «Шансы я бы оценил как 50 на 50. Календарь на следующий сезон мы должны представить уже в июне».

Также Агаг сообщил некоторые подробности, связанные с новой внедорожной серией Hydro X Prix, суть которой в том, что источниками энергии на машинах будут не привычные батареи, а водородные топливные элементы.

«Серия Extreme E как платформа работает вполне эффективно, однако ей не хватает технической актуальности, – заявил Агаг. – Этого мы хотим достичь через применение водородных технологий, что станет следующим шагом в развитии нашего чемпионата.

При этом мы уделяем максимальное внимание вопросам безопасности, они имеют приоритетное значение, а в остальном машины останутся прежними. Мы лишь заменим большую батарею на более компактную и добавим водородные топливные элементы, хотя даже электродвигатель, вероятно, останется тот же.

Мы считаем, что эти две технологии совместимы, поэтому ими необходимо заниматься параллельно. Мы хотим и дальше развивать Формулу E, в которой применяются электрические технологии, но также будем переводить на водородные топливные элементы серию Extreme E».