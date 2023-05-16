Алонсо: Ferrari работает менее стабильно, чем в моё время

Фернандо Алонсо считает, что в те годы, когда он выступал за Ferrari, итальянская команда показывала более стабильные результаты, а сейчас сдала позиции, чем, собственно, они с Aston Martin успешно пользуются.

Двукратный чемпион мира имеет в виду, что в тот период каждый год, за исключением 2014-го, ему удавалось подниматься на подиум и выигрывать гонки, и дважды – в 2010-м и 2012-м – он сражался за титул до финального Гран При сезона.

«Вместе с Ferrari мы всегда были среди лидеров, каждый год. Мы почти не допускали ошибок и в двух случаях боролись за победу в чемпионате мира до последней гонки, – напомнил Алонсо в интервью Sky Italia. – К счастью для меня и для Aston Martin, сейчас команда из Маранелло работает менее стабильно, чем в те времена, когда я за неё выступал».

Говоря о расстановке сил в этом сезоне, Фернандо весьма похвально отозвался об Эдриане Ньюи, который создаёт для Red Bull Racing быстрые машины, позволяющие Максу Ферстаппену и Серхио Пересу регулярно выигрывать гонки.

«Полагаю, Эдриану Ньюи всегда удавалось создавать машины, которые превосходят технику всех остальных команд, – отметил испанец. – Переиграть его команду всегда трудно, но такова природа Формулы 1. Обе машины Red Bull не только быстрые, но и надёжные, хотя не исключено, что в Монако и Барселоне у нас будет возможность с ними побороться».