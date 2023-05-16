Боттас: Надеюсь, новинки позволят бороться за очки

В команде Alfa Romeo готовятся к Гран При Эмилии-Романьи с особым настроением, ведь для неё это первая из двух домашних гонок, да ещё и на трассе со столь богатой историей.

Валттери Боттас: «Я предвкушаю возвращение на трассу в Имоле: команда с полной самоотдачей работает с машиной, и мы готовим к предстоящему уик-энду технические новинки. Надеюсь, они позволят добиться улучшений и вернуться в призовую десятку.

Кроме того, это одна из двух наших домашних гонок, и если мы сможем хорошо выступить, это будет здорово и для нас, и для Alfa Romeo, и для итальянских болельщиков. С Имолой у меня связаны хорошие воспоминания: именно там в прошлом году мы добились нашего лучшего результата, который сыграл важную роль под конец сезона.

Выступать там всегда интересно, ведь это трасса старой школы с такой богатой историей. Уже в Майами мы продемонстрировали определённый прогресс: наш темп на одном быстром круге был явно лучше, чем в предыдущих гонках. Но нам ещё есть над чем работать, мы должны продолжать двигаться вперёд, стараясь добавиться более высоких результатов в квалификациях и в гонках».

Гуаньюй Чжоу: «Было приятно видеть, что в Майами команда продемонстрировала признаки прогресса, хотя мы должны продолжать модернизацию машины. На базе в Хинвиле в режиме нон-стоп идёт работа над техническими новинками, и это требует от всех сотрудников огромных усилий.

Я очень рад, что мы возвращаемся на трассу и сможем проверить, чего удалось добиться. Выступать на таком историческом автодроме, как в Имоле, всегда большая честь, тем более что там чувствуется страстная поддержка итальянских болельщиков.

Кроме того, это домашняя гонка для Alfa Romeo, что делает предстоящий Гран При ещё более особенным. Как всегда, перед нами стоят сложные задачи, но у нас уверенный настрой, мы хотим добиться позитивных перемен и воскресенье бороться за очки».