Элбон: Определяющим фактором в Имоле будет погода

В команде Williams готовятся к этапу в Имоле, предполагая, что погода станет одним из важных факторов, которые повлияют на развитие событий в этот уик-энд.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Мы возвращаемся в Европу, где с гонки в Имоле начинается серия из трёх этапов подряд. Кроме того, в этот уик-энд будет опробован новый формат работы с шинами. Он называется Alternative Tyre Allocation («альтернативное распределение шин») и в этом году будет повторён на Хунгароринге: каждая команда на весь уик-энд получит только 11 комплектов сликов.

Эти 11 комплектов состоят из шин Pirelli трёх самых мягких составов. Также в этот уик-энд мы получим новые дождевые шины, которые не требуют прогрева в термочехлах. Учитывая прогноз погоды, они вполне могут пригодиться.

Поскольку в распоряжении команды будет меньше комплектов шин, мы решили не привозить в Имолу существенных технических новинок, а сосредоточиться на адаптации к новшествам, работе с дождевой резиной и на преодолении сложностей, связанных с шинами самых мягких составов».

Алекс Элбон: «В Имоле нас ждёт интересный формат квалификации, поэтому предвижу, что в пятницу и субботу команды будут применять разные подходы к тактике. А вообще, по-моему, определяющим фактором в этот уик-энд будет погода.

Имола – отличная трасса, одна из моих любимых в календаре Формулы 1. В любом случае, надо учитывать фактор случайностей и непредсказуемости, так что посмотрим, как он повлияет на ход событий».

Логан Сарджент: «Я рад, что в Имоле начнётся европейская стадия сезона. Похоже, что в плане погоды нас ждёт непростой уик-энд, но мне интересно получить первый опыт пилотирования машины Формулы 1 на мокрой трассе.

Формат квалификации изменится, и это должно повлиять на привычную картину, так что в этот уик-энд мы можем получить неплохие возможности. Имола – историческая трасса, и мне всегда нравилось там выступать. Надеюсь, нас ждёт интересная гонка».