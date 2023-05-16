Из-за непогоды всех попросили покинуть трассу в Имоле

Во вторник вечером персонал Формулы 1 попросили покинуть паддок автодрома в Имоле, поскольку погода остаётся ненастной, сильные ливни продолжаются и не исключена вероятность наводнения.

Руководство Формулы 1 и организаторы гонки следят за изменением метеообстановки и отреагировали на предупреждение о «красном уровне» опасности, связанной с разгулом стихии. Хотя сегодня утром власти региона высказывали надежду на улучшение ситуации, об этом же заявлялось накануне во время официальной презентации предстоящего Гран При Эмилии-Романьи, и пока никакие коррективы в распорядок уик-энда не вносились.

Прогноз обещает, что хуже всего погода будет в первой половине недели, но затем ситуация должна несколько улучшиться, хотя осадки не прекратятся. Правда, особую тревогу вызывает уровень воды в реке Сантерно, протекающей в непосредственной близости от автодрома.

Ожидается, что в следующие 24 часа на территории региона Эмилия-Романья может выпасть до 100 мм осадков, а в Апеннинских горах, где находится исток Сантерно, их интенсивность может быть ещё больше.