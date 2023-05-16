Ландо Норрис приносит удачу Валентино Росси

Валентино Росси, легендарный итальянский мотогонщик, привык одерживать победы на двух колёсах, но после завершения карьеры в MotoGP перешёл в автогонки, и нельзя сказать, что ему сопутствовал успех.

В прошлом году Росси, выступая за бельгийскую команду WRT, завершил сезон в серии GT World Challenge только на 21-м месте личного зачёта. В 2023-м он продолжает сотрудничать с WRT, но пилотирует не Audi, а BMW M4 GT3, и вчера впервые поднялся на подиум.

Валентино финишировал вторым в спринтерской гонке на классической британской трассе в Брэндс-Хэтч, после чего радовался так, словно одержал победу.

Одним из тех, кто в воскресенье приехал на автодром за него поболеть, был Ландо Норрис, после чего команда McLaren поделилась их фотографией, сделанной в день, когда Росси добился первого успеха. Комментарий к снимку был такой: «Что делать, когда нет гонок Формулы 1? Вместо этого надо отправиться на трассу смотреть выступления вашего кумира».

Конечно, фото понравилось тысячам болельщиков McLaren и Норриса, среди которых наверняка немало и тех, кто в своё время не пропускал ни одной гонки с участием обладателя девяти чемпионских титулов. И кто-то из них написал: «Похоже, что Ландо приносит Валентино удачу, ведь он впервые поднялся на подиум, когда на трассе был Норрис».