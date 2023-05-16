Норрис: Найти подход к трассе в Имоле иногда непросто

В McLaren готовятся к Гран При Эмилии-Романьи, с которого начнётся серия из трёх европейских этапов подряд, разделённых недельными интервалами. Команда надеется, что в Имоле сможет заработать очки, чего ей не удалось в Майами.

Ландо Норрис: «Я в предвкушении гонки в Имоле, с которой начнётся серия из трёх этапов подряд. Там быстрая и техничная трасса, и найти к ней подход бывает непросто. При этом у неё есть ряд характерных особенностей, благодаря которым пилотировать интересно и весело.

Результаты в Майами были хуже, чем мы надеялись, но в Имоле в прошлом мы выступали неплохо и два года подряд поднимались на подиум. Хотя в этом сезоне мы не боремся за места в первой тройке, с этим итальянским автодромом связаны приятные воспоминания.

Я чувствую, что неплохо подготовился к предстоящему уик-энду: позанимался на симуляторе, какое-то время провёл на базе команды в Уокинге, и теперь мне хочется поскорее приступить к работе на трассе и атаковать».

Оскар Пиастри: «Я с воодушевлением готовлюсь к моему первому уик-энду в Имоле. Это классная скоростная трасса с отличной конфигурацией, поэтому я нетерпением жду начала тренировок.

Мы детально проанализировали нашу работу в Майами и постарались извлечь как можно больше уроков в процессе подготовки к предстоящему уик-энду. Я побывал на базе, общался с инженерами, работал на симуляторе, чтобы приступить к работе на трассе в хорошей форме».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После неплохой гонки в Баку в Майами нам пришлось сложнее, там мы очков не заработали. Команда восстановила силы, и теперь мы готовы выступить в Имоле – с этапа на этой трассе начнётся серия из трёх гонок, разделённых недельными интервалами.

На базе McLaren кипит работа, команда готовит очередную серию новинок, которые будут представлены в следующих гонках, благодаря чему наша машина станет более конкурентоспособной. На ближайших этапах мы должны вновь бороться за очки, и добиться этого – наша главная задача.

С точки зрения гонщиков, Имола – интересная трасса, там высокие скорости и разнообразные по конфигурации повороты. В прошлом мы показывали там хорошие результаты, поэтому сейчас постараемся использовать тот позитивный опыт, продолжая решать различные задачи, часть которых требуют немедленного внимания, часть – дело более отдалённой перспективы».