В 2024-м в календаре Ф1 могут произойти перемены

В календаре чемпионата уже в 2024-м предполагаются существенные изменения, и этот процесс может продолжиться в последующие годы.

Прежде всего они затронут начальную стадию сезона, что связано с курсом на «регионализацию» этапов, т.е. их объединению по территориальному принципу, чтобы сократить затраты на логистику и, следовательно, негативное воздействие на экологию.

План рассчитан на долгосрочную перспективу, поскольку действующие контракты с некоторыми автодромами привязаны к определённым датам, однако в 2024 году привычная последовательность этапов должна быть пересмотрена.

По информации The Race, в настоящее время в Формуле 1 идут дискуссии о выборе дат для Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии, поскольку в следующем году в мусульманском мире 10 марта начнётся священный месяц Рамадан.

Рассматриваются разные варианты. В теории, если начать сезон несколько раньше, и тогда можно успеть провести в Бахрейне и зимние тесты, и гонку, после чего пройдёт этап в Джидде. Но возможно провести в Сахире только тесты, после чего чемпионат начнётся с Гран При Саудовской Аравии.

В любом случае после ближневосточной части сезона Формула 1 отправится в Австралию, но после мельбурнской гонки в апреле скорее всего пройдёт либо Гран При Японии, либо Сингапура. Если в чемпионат вернётся этап в Китае, то он тоже должен будет состояться примерно в этот же период. Вероятнее всего он пройдёт встык с Сузукой.

Продолжаются переговоры с промоутерами новых этапов, прежде всего с представителями ЮАР, однако желание принять африканскую гонку Формулы 1 проявляют также Руанда и Марокко. Впрочем, шансы у автодрома в Кьялами намного выше, хотя и там нет полной ясности с финансовой стороной проекта.

Если вероятность возвращения в календарь Гран При ЮАР уже в 2024 году пока ещё остаётся, то гонки в Мадриде и Южной Корее – дела более отдалённого будущего. Власти испанской столицы развили большую активность на этом направлении, однако до 2026 года Гран При Испании всё-таки будет проходить в Барселоне.

Проект проведения городской гонки в Сеуле проработан намного хуже, нерешёнными остаются вопросы логистики, связанные с необходимостью перекрытия транспортных магистралей южнокорейской столицы. При этом продолжаются переговоры о переносе этапа в другой город страны, которую в Формуле 1 считают одним из наиболее перспективных и важных рынков. В частности, речь идёт о Пусане, втором по величине городе Южной Кореи.

Рассуждения об этапах во Вьетнаме и Колумбии вряд ли можно считать сколько-нибудь серьёзными, хотя определённые деловые круги этих стран тоже вроде бы заинтересованы в проведении гонок.

Главный вопрос в том, сколько этапов реально может вместить календарь чемпионата. В Договоре Согласия это число ограничено 24 гонками. В этом сезоне их уже 23, и вряд ли в ближайшие годы количество Гран При превысит установленный максимум. Остаётся лишь сценарий, при котором какие-то гонки будут исключены из календаря, либо придётся перейти к ротации этапов.

В частности, в будущем такая участь может постигнуть Гран При Бельгии и Нидерландов. Поочерёдно могут проводиться Гран При Испании и Мадрида, если переговоры об этапе в испанской столице завершатся подписанием контракта, а промоутеры гонки в Барселоне обеспечат финансирование своего проекта на долгосрочную перспективу.

Приход в чемпионат мира заводской команды Audi в 2026 году может создать предпосылки для возрождения Гран При Германии, хотя это, вероятно, напрямую связано с готовностью немецкой компании взять на себя определённую часть финансовой нагрузки, как это сделали в Mercedes в 2019-м.