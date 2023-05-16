В Hyundai задумались о создании машины класса Hypercar

Корейская корпорация Hyundai готовится взяться за создание спортпрототипа класса Hypercar, чтобы в среднесрочной перспективе дебютировать в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

По информации французского издания Auto Hebdo, Сирил Абитебул, ныне возглавляющий спортивные программы Hyundai, предложил Франсуа-Ксавье Демезону, бывшему техническому директору Williams, заняться подготовкой этого проекта.

В настоящее время заводская команда Hyundai вполне успешно выступает в чемпионате WRC, и её гонщики, Тьери Невиль и Дани Сордо, выступающие на машинах i20 N Rally, уже не раз в этом году поднимались на подиум. Разговоры об интересе корейской корпорации к другим категориям автоспорта ходят давно, но пока никаких реальных подвижек не было, как не было и никаких официальных заявлений.

Впрочем, в апреле мы приводили слова Абитебула, который дал понять, что в Hyundai намерены «присматриваться к чемпионатам, в которых ключевой будет электрическая составляющая».

В настоящее время в WEC в классе гиперкаров выступают заводские команды Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche и Cadillac, а в 2024 году к ним должны присоединиться BMW, Lamborghini и Alpine.