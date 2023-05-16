В Италии хотят сохранить два Гран При

Перед началом гоночного уик-энда в Имоле прошла официальная презентация Гран При Эмилии-Романьи с участием представителей правительственных кругов разных уровней.

Основная идея их выступлений сводилась к тому, что в Италии хотят и в дальнейшем принимать две гонки Формулы 1 – в Имоле и Монце. В этом сезоне уже в четвёртый раз подряд в календарь чемпионата вновь входят этапы на двух классических итальянских автодромах, как это было в своё время – с 1980-го до 2006 гг.

«Проведение Гран При подразумевает труд, туризм, красоту, идентичность, традиции, инновации, а это всё символы процветания. Благодаря этому создаются рабочие места, а в такие времена, как сейчас, это святое дело, – заявил Маттео Сальвини, министр инфраструктуры Италии. – Поэтому наша цель – сохранить гонки в Имоле и Монце, которые обязательно должны сосуществовать.

Вызовы, связанные с экологическими проблемами, вполне понятны, однако рёв моторов всё-таки прекрасен, и его ничем нельзя заменить, хотя кого-то он раздражает».

Свльвини также подчеркнул, что правительство выделило дополнительную финансовую поддержку региону Эмилии-Романьи, пострадавшего от недавнего паводка, связанного с сильнейшими ливнями.

Президент региона Стефано Боначчини подтвердил, что несмотря на сложные погодные условиях, гонка Формулы 1 обязательно состоится, хотя это потребовало от городских властей Имолы и всего региона чрезвычайных мер.

«Мы очень гордимся тем, что многие гонщики считают наш автодром одним из лучших, – сказал он. – Что касается тревог, связанных с метеообстановкой, то в предыдущие дни она была сложной, а прогноз обещает, что она будет едва ли не хуже, чем десять дней назад, но Гран При тем не менее состоится».