В семье Серхио Переса вновь прибавление

После Гран При Майами Серхио Перес отправился на родину, но не только потому, что от штата Флорида до Мексики относительно недалеко, меньше четырёх часов лёта. Самое главное, супруга гонщика Red Bull Racing, Карола Мартинес, ждала их третьего ребёнка.

И вот вечером 15 мая мир облетела весть, что у пары родился сын Эмилио, и они тут же поделились трогательным семейным фото, сделанным в роддоме.

Одной из первых Серхио и Каролу поздравила пресс-служба Escuderia Telmex, гоночной программы мексиканского телекоммуникационного гиганта Telmex, давнего спонсора Переса: «У Серхио Переса и его жены Каролы родился третий ребёнок! Поздравляем всю семью! Добро пожаловать в этот мир, Эмилио!»

В семействе гонщика также есть 4-летний сын, Серхио-младший, и 2-летняя дочь Карлота.

Разумеется, учитывая популярность Переса в мире автоспорта, все сообщения о появлении на свет Эмилио стремительно набирают лайки и просмотры, так что мы тоже присоединяемся ко всем поздравлениям!