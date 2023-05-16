В Венгрии появился новый автодром Balaton Park

В Венгрии состоялось официальное открытие нового автодрома Balaton Park – это единственная трасса, построенная в Центральной Европе в соответствии со стандартами FIA за последние 15 лет.

Её сооружение заняло четыре года, реализация проекта обошлась в 200 млн. евро, и находится автодром менее чем в 90 км от Будапешта. Трасса длиной 4,115 км отвечает спецификации FIA Grade 1, а также требованиям мотофедерации FIM.

Движение на ней организовано против часовой стрелки, круг состоит из шести правых и 10 левых поворотов, и она рассчитана на проведение международных соревнований по авто- и мотоспорту любого уровня. Впрочем, пока она сертифицирована по категории Grade 2.

В церемонии презентации принимал участие Джанкарло Физикелла, бывший гонщик Формулы 1, на счету которого три победы в Гран При, а также многочисленные успехи в гонках на выносливость, в том числе он дважды выигрывал «24 часа Ле-Мана», выступая за Ferrari в классе GTE Pro.

«Впервые проехав по трассе Balaton Park, я был впечатлён её характером, – поделился Джанкарло. – Здесь есть всё, что нужно: и захватывающие скоростные повороты, и трудные шпильки, и интересные шиканы. Её отличает органичная конфигурация, поэтому пилотирование доставляет большое удовольствие. А первый поворот и конец обратной прямой – основные места, где возможны обгоны».

Комплекс боксов состоит из 48 гаражей, паддок поделён на три отдельные зоны, где для болельщиков, VIP-гостей и журналистов созданы прекрасные условия. Пока сооружены постоянные трибуны, рассчитанные всего на 10 тысяч мест, но плановая вместимость автодрома – 120 тысяч, для чего предусмотрена установка нескольких временных трибун.

К сезону 2024 года будет завершено строительство 4-звёздного отеля, в планах также организация автомобильного музея и прочих объектов, которые будут привлекать внимание публики.

Уже 10 июня компания Porsche проведёт на новом автодроме праздник «Фестиваль мечты»: 75 лет назад началось производство модели 356, первого спорткара, выпущенного под этой маркой, ныне ставшей легендарной.