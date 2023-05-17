Алехандро Агаг: Формула Е на подъёме

В последние годы Формулу Е покинули несколько крупных автопроизводителей, включая Audi и BMW, а Mercedes уйдёт в конце сезона, но в следующем году вернётся команда Abt, команду Mercedes выкупит McLaren, а итальянский бренд Maserati объединится с командой Venturi. Руководитель серии Алехандро Агаг считает, что Формула Е на подъёме.

Алехандро Агаг: «К большому сожалению несколько месяцев назад мы потеряли пару производителей. В таких случаях в автоспорте порой кажется, что это конец света и всё закончится плачевно. В Формуле 1 было такое время – я помню, как BMW и Toyota внезапно ушли в конце первого десятилетия 2000-х. И когда подобное произошло в Формуле Е, многие задавались вопросом: «Что будет дальше?»

Но сейчас Формула Е на подъёме – с Maserati, с Abt, а теперь и с McLaren. Это демонстрирует силу Формулы Е как вершины гонок с электромоторами. У нас собраны лучшие команды, готовые сражаться за победу. У Формулы Е хорошее будущее».