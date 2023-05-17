Алекс Вурц выступил за запрет украшений в гонках

Бывший гонщик Формулы 1, президент Ассоциации Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) Алекс Вурц поддержал решение FIA о запрете ношения украшений и ювелирных изделий во время гонок. Такое заявление Вурц сделал после публичного спора между Льюисом Хэмилтоном и президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом, который пообещал штрафовать гонщика Mercedes, если тот не будет снимать украшения перед тем, как сесть за руль.

Алекс Вурц: «Это правильный пункт правил по многим причинам, но я бы придерживался несколько иного стиля, чтобы донести необходимость ему следовать. Я не хочу становиться участником перепалки, наоборот – мы должны работать сообща в этом вопросе. Мне больше нравится такой подход».

Алекс Вурц привёл в пример датского гонщика Криса Ниссена, который получил травмы в пожаре на трассе Фудзи в 1988 году из-за того, что не использовал огнеупорное бельё.

«Для него самым болезненным последствием того пожара, который не был продолжительным, стало то, что эластичная резинка обычных трусов прожгла кожу. Он рассказывал, что на протяжении многих лет испытывал мучения и боль. Его слова многому меня научили.

В тот момент я сказал себе, что не хочу жить с такими же последствиями только из-за того, что не надел огнеупорное нижнее бельё. То же самое относится и к украшениям».