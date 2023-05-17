База AlphaTauri не пострадала от наводнений

В Формуле 1 приняли решение отменить Гран При Эмилии-Романьи из-за сильных наводнений в регионе. База AlphaTauri в Фаэнце расположена менее чем в 20 километрах от Имолы, и команда сегодня сообщила, что у них нет разрушений в результате стихии, а сотрудники и их семьи находятся в безопасности.

«В команде AlphaTauri сильно обеспокоены событиями, происходящими в последние часы в Фаэнце и во всей области Эмилия-Романья, поскольку наводнения и проливные дожди причинили значительный ущерб, – говорится в опубликованном заявлении. – База команды не пострадала, и все сотрудники и члены их семей находятся в безопасности.

Мы сочувствуем всем пострадавшим и продолжаем следить за ситуацией, чтобы понять, чем можно помочь нуждающимся».