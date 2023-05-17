Бывший тренер Хэмилтона очень высоко о нём отозвался

Антти Виерула, бывший тренер Льюиса Хэмилтона, согласен с Анжелой Каллен, которая также выполняла обязанности личного тренера гонщика Mercedes с 2016 года, но этой весной их сотрудничество завершилось.

«Льюис, ты лучший гонщик всех времён! Работать с тобой было для меня и огромной честью, и удовольствием – я горжусь тобой и всеми твоими достижениями. Спасибо за поддержку, за веру в меня!» – так Каллен подвела итог этого периода её карьеры.

Виерула отвечал за физическую подготовку Хэмилтоном в те времена, когда будущий семикратный чемпион мира ещё выступал за McLaren, и остался в этой команде, когда Льюис перешёл в Mercedes.

«Мне нравилось с ним работать, – вспоминает Виерула. – Это было весело, ведь он и за пределами трассы очень увлекающийся человек. Ему прекрасно удавалось выжимать всё как из машины, так и из инженеров. Он всех всегда подгоняет, ему удаётся добиться от людей полной отдачи.

Он проявляет упорство, добиваясь от инженеров ответов на все вопросы, и всегда высказывает своё мнение, когда считает его правильным. Его отличает стремление к совершенству».

Теперь у Хэмилтона нет личного тренера, поскольку эти обязанности распределены между несколькими специалистами, причём один из них, которого Льюис называет «Steve-O», сотрудничал с ним в McLaren ещё в 2007 году и тогда был одним из техников, отвечавших за коробку передач его машины. Потом он сменил несколько амплуа, и теперь входит в ближайшее окружение гонщика.

А Виерула в настоящее время выполняет обязанности личного тренера Валттери Боттаса в Alfa Romeo.