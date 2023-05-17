Гонщики прокомментировали отмену гонки в Имоле

В пятницу в Имоле должен был начаться шестой этап сезона Формулы 1. Многие команды подготовили технические новинки и рассчитывали их оценить на итальянской трассе, но сегодня было объявлено об отмене Гран При из-за сильных наводнений в регионе Эмилия-Романья.

Гонщики в социальных сетях прокомментировали отмену этапа, признав правильность принятого решения.

Льюис Хэмилтон, Mercedes: «Надеюсь, все в Эмилии-Романьи находятся в безопасности и присматривают друг за другом. Я мысленно с теми, кто пострадал в этой трагедии, и со спасательными и аварийными службами, которые работают сейчас на земле.

Мы все понимаем, что безопасность превыше всего. Не могу дождаться, когда увижу всех на следующей гонке».

Джордж Расселл, Mercedes: «Сожалею болельщикам из-за отмены гонки в этот уик-энд, но безопасность всех участников всегда должна стоять на первом месте. Я желаю всего наилучшего всем в Эмилии-Романьи и прилегающих районах, пострадавших от наводнений».

Ландо Норрис, McLaren: «Я люблю гонки, но безопасность важнее. Мне жаль всех болельщиков, но мы ещё вернёмся в Имолу. Берегите себя».

Оскар Пиастри, McLaren: «Мои мысли с теми, кто пострадал от наводнений в Эмилии-Романьи. Я сожалею болельщикам из-за того, что мы не сможем побороться, но я всё ещё с нетерпением жду мою первую гонку в Имоле в будущем. Берегите себя!»

Нико Хюлкенберг, Haas: «К сожалению, гоночный уик-энд в Имоле пришлось отменить, но сейчас есть вещи гораздо важнее. Я очень надеюсь, что все, кто живёт в Эмилии-Романьи, будут в безопасности в следующие несколько дней».

Эстебан Окон, Alpine: «Мои мысли со всеми жителями региона Эмилия-Романья, которые пострадали от проливных дождей и наводнений. Я разочарован, что не выступлю перед невероятными итальянскими болельщиками в этот уик-энд, но абсолютным приоритетом является безопасность людей и служб экстренной помощи, мужественно помогающие тем, кто в этом нуждается».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing: «Мы с командой поддерживаем решение отменить Гран При, принятое Формулой 1 и местными властями. Мысленно мы с теми, кто пострадал от проливных дождей и наводнений в Эмилии-Романьи. Мы желаем вам сил и по возможности оставайтесь в безопасности в эти дни».