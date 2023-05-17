Хилл: У Леклера нет других вариантов, кроме Ferrari

Контракт Шарля Леклера с Ferrari рассчитан до конца 2024 года, но несмотря на это периодически появляются слухи о возможном переходе монегаска в другую команду. В частности, в начале года активно обсуждался вариант, при котором Шарль заменит в Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл полагает, что в обозримой перспективе Леклер останется в Ferrari, поскольку для него нет мест в других ведущих командах.

Деймон Хилл: «Полагаю, он в каком-то смысле застрял в Ferrari. Шарль ещё ни разу не участвовал в длительной кампании за титул. Были эпизоды, когда его шансы казались неплохими, но затем быстро исчезали. Кроме того, все помнят его неоднократные ошибки в квалификации, когда решающий круг не получался.

Если посмотреть на другие ведущие команды, то складывается впечатление, что они довольны своими пилотами. Я не уверен, что у Шарля есть варианты, куда можно уйти. Я сомневаюсь, что его ждут в Red Bull. Что касается Mercedes, то я уверен, что Тото Вольфф продолжит работать с Льюисом Хэмилтоном до тех пор, пока тот сам не решит закончить карьеру.

Я считаю, что Шарль отлично подходит Ferrari. Думаю, он надолго останется в команде и будет ждать, когда они смогут предоставить в его распоряжение машину, за рулём которой он сможет побороться за титул».