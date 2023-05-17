Кими сыграет в футбол в составе Nationale Piloti в Монако

Кими Райкконен, в прошлом году завершивший карьеру в Формуле 1, решил вновь воссоединиться со своими бывшими коллегами, но в несколько необычном для него амплуа.

О том, что на следующей неделе в Монако пройдёт традиционный футбольный матч с участием команды Nationale Piloti, мы рассказывали, а когда стало известно, чьи имена значатся на его афише, оказалось, что в списке есть и чемпион мира 2007 года. При том что раньше он не проявлял особого интереса к футболу, в отличие, скажем, от своего земляка Мики Хаккинена или Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля, его бывших напарников по Ferrari.

Но теперь и Кими готов внести свой вклад в благотворительную акцию Star Team for Children («Команда звёзд ради детей»), запланированную на 24 мая.

Вообще состав участников более чем представительный, достаточно сказать, что в списке игроков команды Nationale Piloti значатся имена 14-ти гонщиков Формулы 1, выступающих в чемпионате 2022 года, в том числе оба претендента на титул, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

Но и звёзд прошлых лет тоже хватает: Нико Росберг, Мика Хаккинен, Фелипе Масса, Джанкарло Физикелла, Роберт Кубица, Даниил Квят и Нико Хюлкенберг. Есть и те, кто продолжает карьеру в Формуле E, например, Стоффель Вандорн, ныне лидирующий в электрическом чемпионате, а также Жером д’Амброзио, в своё время выступавший и в Ф1, и в Формуле E, а сейчас успешно руководящий командой Venturi Racing.

Кими Райкконену после расставания с Формулой 1 тоже есть чем заняться: теперь он стал руководителем заводской команды Kawasaki, созданной на базе принадлежащей ему Ice One Racing Team. Очередной этап MXGP пройдёт в Испании 29 мая, так что на неделе перед ним Кими вполне сможет уделить время футболу.

Остаётся добавить, что Росберг, Квят и д’Амброзио будут играть за Star Team, а Кими, Вандорн и Физикелла – за сборную Формулы 1.