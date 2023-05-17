Майк Крак: Безопасность людей превыше всего

Команды и гонщики Формулы 1 поддержали решение об отмене этапа в Имоле из-за наводнений в регионе Эмилия-Романья. Руководитель Aston Martin Майк Крак выразил общее мнение, что проводить гонку в подобных условиях небезопасно.

Майк Крак: «Принимая во внимание последние события, в Формуле 1 и FIA прислушались к советам местных властей и не стали проводить Гран При Эмилии-Романьи в этот уик-энд. Команда Aston Martin уважает решение организаторов. Безопасность сотрудников и болельщиков превыше всего. Мысленно мы со всеми пострадавшими.

Команда ждёт гоночный уик-энд на следующей неделе в Монако».

Пресс-службы других команд Формулы 1 тоже выпустили заявления, прокомментировав отмену этапа.

Mercedes: «Команда Mercedes полностью поддерживает решение Формулы 1, FIA, промоутеров и местных властей не проводить Гран При Эмилии-Романьи в этот уик-энд. Безопасность местных жителей должна быть приоритетом, поэтому решение об отмене поможет местным властям и спасательным службам сосредоточить все силы на помощи тем, кому она необходима.

Мысленно мы с пострадавшими от наводнений и их близкими».

McLaren: «В Формуле 1 подтвердили отмену этапа в Имоле из-за наводнений в регионе. Мысленно мы со всеми жителями Эмилии-Романьи. Разрушения, вызванные проливными дождями, затронули жизни многих людей».

Alpine: «Команда Alpine полностью поддерживает решение Формулы 1 не проводить Гран При Эмилии-Романьи 2023 года. Наши мысли с теми, кто пострадал от продолжающегося наводнения в регионе».

Williams: «Принято решение не проводить гоночный уик-энд в Имоле. Наши мысли с пострадавшими от наводнения в регионе».

Alfa Romeo: «Мы расстроены, что не сможем выступить перед нашими болельщиками в этот уик-энд, но сейчас только безопасность имеет значение. Наши мысли со всеми пострадавшими в Эмилии-Романьи и соседних регионах.

Настоящие герои – мужчины и женщин из служб экстренной помощи, которые столкнулись со сложной ситуацией. Мы призываем всех внести свой вклад в один из созданных фондов помощи, чтобы помочь восстановлению региона.

Имола, держись! Мы вернёмся к вам с гонками в следующем году».