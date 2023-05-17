Макс Ферстаппен: Мне всегда нравилось выступать в Имоле

В Red Bull Racing рады началу европейской части сезона и надеются, что погода в Имоле наладится…

Макс Ферстаппен: «С нетерпением жду гонок в Европе. В Имоле отличная трасса, где мне всегда нравилось выступать. Есть известные проблемы с погодой, но я знаю, что за этим следят. Надеюсь, всё будет в порядке.

Нас ждёn серия из трёх гонок подряд. К счастью, все они пройдут в Европе, так что у нас будет время на восстановление. Команда в Милтон-Кинс и на трассе напряженно работала, мы добились неплохих результатов, посмотрим, что принесёт этот уик-энд».

Серхио Перес: «Очень жду начала европейской части сезона, где мы будем выступать на традиционных исторических трассах. Надеюсь, серия из трёх Гран При подряд пройдёт успешно. Мы проанализировали результаты Гран При Майами и надеемся столь же успешно выступать в эти три недели.

Погода в Имоле оставляет желать лучшего, мы постараемся максимально использовать любое время на трассе, чтобы быть в хорошей форме».