Официально: Гран При Эмилии-Романьи отменён

В Формуле 1 приняли решение не проводить Гран При Эмилии-Романьи в итальянской Имоле в этот уик-энд. Решение связано с невозможностью обеспечить безопасность болельщиков, сотрудников команд и персонала автодрома из-за наводнений в регионе.

«Сообщество Формулы 1 выражает поддержку пострадавшим жителям региона Эмилия-Романья, – говорится в официальном заявлении Формулы 1. – Мы хотим отдать должное работе всех экстренных служб, которые делают всё возможное для помощи нуждающимся.

После обсуждений, на которых присутствовали представители Формулы 1, президент FIA и компетентные органы, включая соответствующих министров, президента Автомобильного клуба Италии, главы региона Эмилия-Романья, мэра города и промоутеров, было принято решение не проводить гоночный уик-энд в Имоле.

Решение принято из-за невозможности безопасно организовать этап для болельщиков, команд и нашего персонала. Это правильное и ответственное решение, учитывая ситуацию, с которой столкнулись города региона. В нынешнее непростое время было бы неправильно оказывать дополнительную нагрузку на местные власти и службы спасения».

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Мыслями я со всей семьёй FIA и пострадавшими от ужасной ситуации в регионе Эмилия-Романья. Безопасность всех участников и усилия по восстановлению являются главным приоритетом в настоящее время».