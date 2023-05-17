В Alfa Romeo готовы бороться с McLaren за 4-е место

Швейцарские источники, близкие к Alfa Romeo, пишут, что на базе команды в Хинвиле прошло совещание с участием её руководства и владельцев, на котором была поставлена задача не просто удержаться на 5-м месте Кубка конструкторов, но и постараться подняться на строчку выше.

После пяти этапов сезона на счету команды 31 очко, а у McLaren – 46, и в теории, если повезёт, Alfa Romeo сможет её догнать, но при условии, что в призовой десятке будет финишировать не только Валттери Боттас, но и Гуаньюй Чжоу. Пока китайскому дебютанту не очень-то везёт, ведь в Саудовской Аравии и в Австралии он финишировал 11-м, а в Майами сошёл после шести кругов гонки из-за технических проблем.

В команде рассчитывают на технические новинки, которые будут представлены в Барселоне, что позволит повысить эффективность и без того неплохого шасси С42. Это подтверждает тот факт, что Боттас проходил в финал квалификации на четырёх из пяти состоявшихся этапов, а в Майами стартовал с весьма достойной 5-й позиции, хотя и не смог на ней удержаться.

«Машина работает неплохо. Если говорить об эффективности шасси, то в Майами мы впервые настраивали C42 на столь высокий уровень прижимной силы, и всё было нормально, – приводит The Race слова Хеви Пухолара, главного гоночного инженера Alfa Romeo. – Поэтому мы более-менее уверены, что новинки, которые готовятся к испанскому этапу, позволят сделать заметный шаг вперёд. Мы вновь рассчитываем на хорошие результаты, так что у команды позитивный настрой».

Фредерик Вассёр оценивает перспективы более реалистично, в том числе и потому, что в этом сезоне у всех команд будут те или иные трудности, связанные с бюджетом.

«Пока можно сказать, что мы сделали огромный шаг вперёд, – констатировал руководитель Alfa Romeo F1 Team. – Мы ставили перед собой задачу регулярно проходить в финал квалификации, если говорить о Валттери, и во вторую сессию в случае с Чжоу. Полагаю, эту задачу мы выполнили.

Но при этом очень сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация по ходу сезона, поскольку у всех ожидаются проблемы, связанные с бюджетом, хотя и разного свойства. Топ-командам будет сложно удержаться в его рамках, а если говорить о нас, то нам по ходу сезона придётся сдерживать темпы модернизации и, возможно, на какой-то стадии переключиться на подготовку к следующему году.

Но пока всё идёт хорошо. Я бы сказал, что в плане результатов и настроя команды всё просто идеально, двигатель стал заметно эффективнее, и мы успешно выступаем на трассах разного характера, в различных погодных условиях и т.д. Похоже, что наша машина неплохо справляется с медленными поворотами, поэтому можно рассчитывать, что и в Барселоне, и в Монако мы будем конкурентоспособны».

В этом сезоне бюджеты команд ограничены на уровне $140 млн., и по оценкам Вассёра, до этого потолка Alfa Romeo не хватит буквально «пары миллионов». Но уверенное начало сезона и скорость машины позволяют надеяться, что команде по силам противостоять своим непосредственным соперникам, в число которых, кроме McLaren, также входит Alpine F1 и AlphaTauri.