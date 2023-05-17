В Ferrari соболезнуют пострадавшим в Имоле

Заявление Ferrari по поводу отмены Гран При Эмилии-Романьи…

Маранелло, 17 мая 2023 года. Scuderia Ferrari полностью поддерживает решение Формулы 1 и FIA об отмене Гран При в Имоле. Несмотря на то, что это наша домашняя гонка, имеющая для нас особое значение, главным приоритетом в данный момент должна быть безопасность всех тех, кто живет и работает в пострадавших районах.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «От имени всех сотрудников Ferrari я хочу выразить глубочайшие соболезнования всем, кого затронула эта ужасная трагедия. Эмилия-Романья – наша родина, очень больно видеть, что переживают люди в этот момент».