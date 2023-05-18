5 и 6 августа в городе Санкт-Петербург пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2023 — фестиваль автоспорта, скорости и музыки.

15 мая 2023 года в рамках этого спортивно-зрелищного мероприятия состоялась пресс-конференция и церемония подписания соглашения о сотрудничестве между АНО «РОСГОНКИ» и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На пресс-конференции выступили генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин. Были затронуты темы о планах развития и популяризации автоспорта в России, а также подписано соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «GARAGE FEST Игора Драйв 2023».

«Нам очень ценно, что «Матч ТВ» выступит генеральным информационным партнером «GARAGE FEST Игора Драйв 2023». Это значит, что мы сможем рассказать и показать большей аудитории наш проект и популяризовать автоспорт в России. Уверен, что сотрудничество с «Матч ТВ» – важный шаг в развитии фестиваля. И мы благодарим за это нашего партнера!» — отметил генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов.

Также Алексей Титов рассказал о насыщенной развлекательной программе GARAGE FEST и назвал имя второго артиста, который выступит с большим сольным концертом на главной сцене Автодрома «Игора Драйв» 6 августа — этим артистом станет талантливая певица Мари Краймбрери. Напоминаем, что 5 августа, в субботу состоится выступление популярного российского певца и композитора — Леонида Агутина.

В пресс-центре «Матч ТВ» собрались известные деятели в мире автоспорта и обсудили спортивную и развлекательную программу фестиваля.

Дмитрий Добровольский — генеральный директор Российской дрифт серии, поделился деталями 4 этапа RDS Europe, а также отметил, что проведение этапа в рамках фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2023 создаст дополнительный повод для привлечения зрителей на мероприятие, так как дрифт является одной из самых зрелищных дисциплин автоспорта.

Тигран Сеферян — председатель комитета дрэг-рейсинга Российской автомобильной федерации, организатор чемпионата RDRC осветил большой блок программы фестиваля – проект «Формула Студент», в котором студенты ведущих технических ВУЗов будут презентовать и испытывать свои формульные болиды на Автодроме «Игора Драйв».

Никита Муравин – основатель и руководитель проекта «Автокультура» рассказал о том, что на фестивале GARAGE FEST будет представлена экспозиция, состоящая из легендарных машин, мототехники, а также прототипов и будущих легенд. Автомобили будут выставлены в соответствии с заявленной идей и разделены на тематические зоны.

Представитель команды G-Drive Racing — Роман Русинов также выступил в роли спикера на пресс-конференции, рассказал почему гонки на выносливость становятся популярнее в России и отметил высокий уровень организации этапа Russian Endurance Challenge 2022 года, который также прошел в рамках GARAGE FEST Игора Драйв. Пилот поделился планами на гоночный сезон 2023 года, в частности на этап REC 2023 в Санкт-Петербурге на Автодроме «Игора Драйв».

Продажа билетов на GARAGE FEST Игора Драйв 2023 уже открыта. Билетная программа включает в себя три категории: VIP, Комфорт и Зона свободного размещения. Стоимость билетов будет меняться в соответствии с заранее запланированным графиком: сейчас билет на два дня фестиваля в Зону свободного размещения стоит всего 1500 рублей, 1 июня состоится повышение цен.

Приобрести билеты можно на сайте GARAGE FEST.