Джордан: Алонсо всегда гнался за деньгами

Многие уверены, что Фернандо Алонсо выиграл бы больше титулов, если бы не принимал порой странные решения о смене команды. Бывший владелец собственной команды Эдди Джордан считает, что всё дело в желании заработать.

Эдди Джордан: «Не стоит ни о чём жалеть, оглядываясь назад, но о причинах принятия этих решений Фернандо должен спросить себя и своего менеджера Флавио Бриаторе, с которым он и сейчас в отличных отношениях.

Нужно понимать, что Алонсо всегда гнался за деньгами. Он выбирал команды, способные больше заплатить, а не те, где больше шансы на титул. Вероятно, сейчас он жалеет об этом, но денег он заработал.

Если бы сейчас он сидел напротив меня, я бы сказал: «Фернандо, ты допустил ошибку. Ты – отличный гонщик, двукратный чемпион мира, но в глубине души понимаешь, что титулов легко могло быть пять или шесть».