Этап в Имоле должен был пройти с участием трёх серий – Формулы 1, Формулы 2 и Формулы 3. Команды привезли оборудование и начали подготовку к уик-энду, когда его отменили. Такой же будет программа и на следующей неделе в Монако, а в плотном графике из трех этапов подряд, логистика имеет ключевое значение.

Сейчас автодром закрыт, перекрыты и многие дороги, прогноз обещает проливные дожди до вечера субботы, так что добраться до Монако может быть непросто. Операционный директор Формулы 2 Марко Коделло прокомментировал ситуацию…

Марко Коделло: «Формуле 2 и Формуле 3 нужно два дня на подготовку, у Формулы 1 это занимает чуть больше времени. Надеюсь, ситуация улучшится и в четверг мы сможем покинуть Имолу, но пока точного плана нет. Возможно, мы задержимся здесь и сразу поедем в Монако, где должны быть в понедельник вечером.

Представляю, что аэропорт Болоньи будет не только затоплен водой, но и заполнен людьми, желающими улететь домой. Но рейсов не так много, поэтому единственное, что мы можем сейчас сделать – сохранять спокойствие. Чрезвычайная ситуация касается всех».