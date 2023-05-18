Доменикали: Продолжать уик-энд было бы безумием

Урон от наводнения в Эмилии-Романье посчитают через несколько месяцев, но цифры и сейчас впечатляют. Уик-энд Формулы 1 на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле отменили. На утро 18 мая девять погибших, более десятка пропавших без вести, 13 000 человек покинули свои дома, более 400 дорог перекрыты.

Сохраняется «красный уровень опасности», и хотя сегодня должно выглянуть солнце, завтра дожди начнутся вновь. Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали родился в Имоле и в интервью Corriere della Sera описал ситуацию…

Стефано Доменикали: «Продолжать гоночный уик-энд в таких условиях было бы безумием. Я бы себе этого не простил. Отмена Гран При была единственным выходом. Когда я вижу масштаб разрушений, думаю о жертвах, когда друзья говорят мне, насколько драматична ситуация, Формула 1 — это последнее, о чем я думаю.

Я проведу несколько дней со своей семьёй, прежде чем отправиться в Лондон, а затем в Монако. Я глубоко потрясен, хотя знаю, что есть города, которые ещё сильнее пострадали от этой стихии».