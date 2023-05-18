Хэмилтон и Ферстаппен не попали в первую двадцатку Forbes

Издание Forbes опубликовало свежий рейтинг 50 самых высокооплачиваемых спортсменов за последние двенадцать месяцев. В списке представители футбола, в том числе американского, баскетбола, бокса, тенниса, гольфа, бейсбола и автоспорта.

Самыми высокооплачиваемыми гонщиками ожидаемо оказались Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, чьи доходы составили $65 миллионов и $64 миллиона соответственно. Такой «скромный» по меркам остальных участников рейтинга доход не позволил Льюису и Максу попасть даже в первую двадцатку. Пилот Mercedes расположился на 21-м месте, действующий чемпион мира – на 22-м. Другие гонщики в Топ-50 не попали.

При этом Макс Ферстаппен оказался в тройке самых высокооплачиваемых спортсменов младше 25 лет, уступив только футболисту Килиан Мбаппе ($120 миллионов) и игроку в американский футбол Кайлеру Мюррею ($70,5 миллионов).

Самым высокооплачиваемым спортсменом мира является футболист саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Эксперты Forbes оценивают его доходы в $136 миллионов.

Самые высокооплачиваемые спортсмены 2023 года

Спортсмен Общий доход Вид спорта 1. Криштиану Роналду $136 млн. футбол 2. Лионель Месси $130 млн. футбол 3. Килиан Мбаппе $120 млн. футбол 4. Леброн Джеймс $119,5 млн. баскетбол 5. Сауль Альварес $110 млн. бокс 6. Дастин Джонсон $107 млн. гольф 7. Фил Микельсон $106 млн. гольф 8. Стефен Карри $100,4 млн. баскетбол 9. Роджер Федерер $95,1 млн. теннис 10. Кевин Дюрант $89,1 млн. баскетбол … 21. Льюис Хэмилтон $65 млн. Формула 1 22. Макс Ферстаппен $64 млн. Формула 1