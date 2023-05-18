Лоуренс Стролл продал Geely пакет акций Aston Martin

Китайский автопроизводитель Geely выкупил у Лоуренса Стролла 42 миллиона акций британского производителя люксовых автомобилей Aston Martin, тем самым доведя свою долю в компании до 17%.

Сделка принесла Aston Martin 95 миллионов фунтов стерлингов, которые планируется направить на дальнейшее развитие компании. В четверг на бирже на новостях о сделке акции Aston Martin выросли на 22%.

Китайская компания стала третьим крупнейшим акционером Aston Martin после Лоуренса Стролла и государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. По количеству принадлежащих ей акций Geely уже опередила Mercedes-Benz – важного технологического партнёра Aston Martin.

По соглашению между Aston Martin и Geely китайская компания получит одно место в совете директоров и до августа 2024 года не станет увеличивать свою долю выше 22%.

Для Лоуренса Стролла сотрудничество с Geely позволит расширить присутствие на китайском рынке и открыть флагманские автосалоны в Шанхае и Пекине. В Geely рассчитывают «создать синергию» Aston Martin со своими брендами, в число которых входит Volvo, Polestar и Lotus.

«В Geely предлагают нам глубокое понимание рынка Китая, ключевого стратегического рынка роста, а также возможность получить доступ к их технологиям и компонентам», – прокомментировал сделку Лоуренс Стролл.