Механик McLaren уступил номер в отеле Нику де Вризу

Ник де Вриз рассказал в социальных сетях историю, в которую он попал на днях по дороге в Фаэнцу. Из-за сильных наводнений гонщик AlphaTauri не смог добраться до базы команды, и был вынужден заночевать в небольшой деревушке с единственным отелем, в котором не осталось свободных номеров.

Далее рассказ Ника: «Во вторник вечером в 23:30 я ехал в Фаэнцу, чтобы в среду принять участие в маркетинговом мероприятии на базе команды. Шёл очень сильный дождь, Фаэнца к тому моменту уже была затоплена, и я не смог доехать до своего отеля. Вернуться на шоссе тоже было невозможно.

Пришлось остановиться в маленькой деревне, в которой был всего один отель без свободных номеров. К счастью, ранее в этот отель заселились механики McLaren, и Фрейзер, отвечающий в команде за передний домкрат, любезно уступил мне свой номер.

На следующее утро лобби отеля было переполнено людьми, которым ночью пришлось покинуть свои дома. После сообщения Формулы 1 об отмене гонки у меня был только один вариант вернуться домой – через Флоренцию.

После авантюрной поездки по горам и благодаря помощи местных жителей и властей разных деревень, я, наконец, благополучно добрался до дома. Спасибо всем, кто помог мне».