На этапе в Монако в Mercedes поставят все новинки на W14

Команда Mercedes не станет откладывать до этапа в Барселоне технические новинки, которые изначально планировалось поставить на машину W14 на Гран При Эмилии-Романьи.

Большинство команд Формулы 1 подготовили серьёзные обновления машин к Имоле, однако из-за отмены этапа они не смогут их оценить. Следующая гонка запланирована на медленной городской трассе в Монако, на которой высок риск повреждений машины. Учитывая этот фактор, некоторые команды решили отложить использование новинок до этапа в Барселоне. В их числе Ferrari, которая, судя по всему, отложила внедрение доработанной подвески SF-23 до Гран При Испании.

Однако в Mercedes не станут откладывать дебют обновлённой машины. Представитель команды подтвердил изданию Racefans, что все обновления W14, подготовленные к этапу в Имоле, будут использоваться в Монако.

Таким образом, на следующей неделе на машинах Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла появятся усовершенствованная передняя подвеска, новые боковые понтоны и днище.