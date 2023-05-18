В Pirelli ищут замену Имоле для тестов нового формата

В Имоле шинники и FIA планировали опробовать новый формат квалификации, когда в первой сессии можно использовать только состав Hard, во второй – только Medium, а в третьей – только Soft. После отмены этапа в Pirelli ищут другую трассу, где можно провести такой эксперимент.

В Pirelli заявили, что вместе с FIA найдут замену Имоле, а во второй раз опробуют новый формат квалификации в Венгрии. Цель – сократить число комплектов шин, сделав ещё один шаг в сторону большей экологичности Формулы 1 – и снижения затрат.