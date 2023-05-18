В Red Bull Racing поддержали отмену Гран При в Имоле

Команда Red Bull Racing поддержала решение Формулы 1 отменить Гран При Эмилии-Романьи в Имоле, запланированный на ближайший уик-энд.

«Учитывая сильные дожди, обрушившиеся на север Италии, мы поддерживаем решение Формулы 1 не проводить Гран При в Имоле в этот уик-энд, – говорится в заявлении чемпионский команды. – Безопасность всех участников и жителей региона имеет первостепенное значение и должна оставаться главным приоритетом.

Наши мысли с теми, кто пострадал от продолжающегося наводнения, и со спасательными бригадами, работающими в регионе в это трудное время».