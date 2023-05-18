Заявление Haas F1 в связи с отменой этапа в Имоле

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер поддерживает решение Формулы 1 не проводить этап в Имоле…

Гюнтер Штайнер: «Вся наша команда сейчас думает о людях, пострадавших от наводнения в регионе Эмилия-Романья. Многие сотрудники нашей команды, работавшие на трассе, видели это своими глазами.

Мы полностью поддерживаем решение Формулы 1 и FIA не проводить Гран При Эмилии-Романьи в этот уик-энд. Безопасность людей важнее всего. Мы выражаем благодарность властям и аварийным службам региона за их неустанные усилия в это сложное время».