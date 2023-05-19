Ferrari пожертвовала пострадавшим миллион евро

В Италии продолжается сбор средств в помощь пострадавшим от наводнения, из-за которого пришлось отменить Гран При на этой неделе. Итальянские команды принимают в этом активное участие.

Вчера AlphaTauri призвала болельщиков производить пожертвования, опубликовав номер специального счёта, сегодня так же поступили в Ferrari, добавив, что компания перевела миллион евро Агентству территориальной безопасности и гражданской защиты региона Эмилия-Романья.

Средства будут использованы при координации местных властей в пользу местного населения, пострадавшего от наводнения в последние дни, с особым вниманием к проектам по восстановлению окружающей среды и управлению гидрогеологической безопасностью.