Култхард: Алонсо делал всё, чтобы сохранить форму

В конце 2018 года Фернандо Алонсо ушёл из Формулы 1 после нескольких неудачных сезонов в McLaren. Через два года испанский гонщик вернулся и с первой же гонки демонстрировал высокую скорость, хотя звучали прогнозы, что Фернандо не добьётся успеха, как в своё время не добился Михаэль Шумахер, пропустивший три сезона.

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхрад считает, что у Алонсо всё получилось, поскольку даже после ухода из Формулы 1 испанец не повесил гоночный шлем на гвоздь.

Дэвид Култхард: «Уйдя из Формулы 1, Алонсо сразу же пересел за руль другой гоночной техники. Он выступал в IndyCar, проехал «Дакар», у него есть собственная картинговая трасса. Фернандо остался в «гоночном режиме» и делал всё необходимое, чтобы сохранить форму.

Есть такое выражение «Не впускай в себя старика». Если вы позволите старости взять вверх, то, в конечном счете, станете тем, кем станете. Но если вы продолжите бороться, то останетесь молодым то тех пор, пока природа будет это позволять.

Можно провести сравнение с Михаэлем Шумахером, который перестал выступать в гонках после того, как ушёл из Формулы 1. Спустя время он попробовал сесть за руль мотоцикла, но попал в аварию и сломал позвонок. Когда через три года Михаэль вернулся в Формулу 1, он уже был не таким, как прежде.

Он по-прежнему мог пилотировать машину, в нём осталась его невероятная работоспособность, но он уже был не так хорош, как раньше, потому что ему было уже за сорок, и время ушло.

Поэтому я считаю, что Фернандо очень помог тот факт, что даже вдали от Формулы 1 он продолжал гоняться».