Леклер: Я сосредоточен только на скорости

На мероприятии для спонсоров из компании Bitdefender пилот Ferrari Шарль Леклер говорил о прессинге, ошибках и слагаемых успеха…

Шарль Леклер: «Жаль, что гонку в Имоле пришлось отменить, но безопасность участников и зрителей превыше всего. Я считаю это решение верным, даже если для нас это домашняя гонка. Все мы видели, что там происходят – фотографии весьма красноречиво это описывали.

Ошибки на трассе? Моя задача – проехать как можно быстрее. В машине и на трассе сделано всё, чтобы гонщики не думали о риске, поэтому я сосредоточен только на скорости, о том, как атаковать на пределе. Если в какой-то момент я задумаюсь о том, что гонки опасны, я сразу уйду в отставку.

На трассе вы видите только результат, но за ним много работы, что люди часто этого не понимают. Главное для нас – доверие: машине, инженерам, механикам. Иначе и быть не может. Когда вы несётесь по трассе на скорости за 250 км/ч, всё должно быть идеально.

Конечно, я чувствую прессинг. В Формуле 1 он есть всегда, особенно если вы выступаете за Ferrari. Здесь даже малейшая ошибка вызывает критику. Но я всегда мечтал выступать в Формуле 1 за Ferrari. И я готов взять на себя эту ответственность.

Секрет хорошего круга? Это сочетание работы, подготовки и риска. В квалификации вы должны чувствовать пределы возможностей машины, шин и трассы – и собрать всё воедино».