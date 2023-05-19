Отмена этапа в Имоле поможет сэкономить бюджет

Отмена Гран При Эмилии-Романьи, который должен был состоятся в этот уик-энд, поможет сэкономить командам Формулы 1.

В 2023 году размер бюджета ограничен суммой в $135 миллионов до корректировок, и отмена этапа за несколько дней до начала не приведёт к снижению этой суммы. Связано с это с тем, что в финансовом регламенте Формулы 1 прописано, что если этап отменяется менее чем за три месяца до запланированной даты, то при учёте бюджетных ограничений он всё равно считается проведённым. Размер бюджета уменьшается при условии, если в сезоне проведено менее 21 Гран При, но по финансовым документам в сезоне 2023 года остаётся 22 этапа.

При этом отмена гонки в Имоле позволит командам сэкономить на эксплуатации и техническом обслуживании гоночных машин. Более того, команды избегут потенциального ущерба из-за аварий на трассе и смогут компенсировать расходы на представительские расходы за счет возмещения расходов на отели, в которых они, фактически, не будут проживать.

Весьма вероятно, что сэкономленные в этот уик-энд средства участники Формулы 1 потратят на дальнейшую модернизацию машин или оборудования в попытках получить преимущество над соперниками.