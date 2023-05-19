Ральф Шумахер: У Марко проблемы с нашей фамилией

Ральф Шумахер считает, что какие-то личные причины помешали консультанту Red Bull Хельмуту Марко взять в AlphaTauri Мика Шумахера, когда понадобилась замена Пьеру Гасли.

Ральф Шумахер: «Руководитель команды Франц Тост изначально хотел другого гонщика, поскольку знал, что пилотам нужно два-три года, чтобы освоиться. Мик был доступен, его приглашение в команду было оправдано, но затем появился Хельмут Марко, который по личным или каким-то другим причинам выбрал Ника де Вриза.

Кажется, у Марко есть проблемы с фамилией Шумахер. Лично я с ним всегда хорошо общался, но у него, видимо, какие-то проблемы с Миком, иначе мне непонятно, почему он поступил именно так. Честно говоря, я не вижу никого другого, кто мог бы в тот момент вписаться в команду».