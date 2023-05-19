Штайнер: Зрители приезжают на трассу не только ради гонок

В последние годы популярность Формулы 1 в США стабильно растёт. Отчасти это связано с выходом документального сериала Drive to Survive и с появлением новых этапов в стране. Руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер считает, что большая заслуга в популяризации Формулы 1 в большом количестве развлечений для болельщиков на трассе.

«Развлечений на трассе стало гораздо больше, чем в прошлом, – поделился мнением Гюнтер Штайнер. – Раньше на автодромах были только гонки – прошла одна гонка, затем вторая, и ничего в паузе. Мы гонялись для поклонников автоспорта.

Формула 1 была не очень успешна в США до покупки Liberty Media. После переезда в США я стал лучше понимать страну. Люди здесь хотят постоянных развлечений, а не просто три часа сидеть и ждать, когда в следующий раз поедут машины. Они хотят что-то делать.

На трассах в США проходят концерты, обустраиваются развлекательные площадки. Если вы пришли на трассу с детьми, то захотите их развлечь, а не просто сидеть на трибуне или на холме. Попробуйте объяснить 12-летнему ребёнку, что нужно два часа ждать, когда в следующий раз поедут машины. Он этого не поймёт.

В 2023 году люди не хотят просто смотреть гонки, им нужны и другие развлечения. Я считаю, что за последние пять лет в Формуле 1 проделали большую работу, чтобы зрители приезжали на трассу не только ради гонки, но при этом гонка Формулы 1 оставалась центральным событием уик-энда».