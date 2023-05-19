В Имоле предложили болельщикам варианты компенсации

Болельщикам, которые планировали посетить Гран При Эмилии-Романьи, предложено несколько вариантов компенсации за билеты на отменённый этап.

Организаторы предлагают зрителям поменять билеты на гонку 2024 года. Тем, кого не устраивает такое предложение, будут возвращены деньги. Фактически, такие варианты подтверждают, что в другие даты в 2023-м гонка не состоится.

«Все покупатели билетов проинформированы о возможности их обмена на гонку 2024 года, но в качестве альтернативы возможна финансовая компенсация, – говорится в заявлении организаторов Гран При в Имоле. – Учитывая сложившуюся чрезвычайную ситуацию в регионе, методы и сроки возмещения будут объявлены позже».