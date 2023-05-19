В McLaren призывают изменить бюджетные ограничения

Руководитель McLaren Racing Зак Браун призывает изменить бюджетные ограничения, чтобы команды могли добиться большей экологичности в своей деятельности.

В четверг в McLaren опубликовали отчет об устойчивом развитии за 2022 год, сообщив о 9% сокращении выбросов во время авиаперевозок за два года, переходе освещения на базе на светодиодное и отказе от одноразового пластика. Но все эти расходы подпадают под общие бюджетные ограничения, из-за чего приходится жертвовать чем-то другим. Зак Браун считает, что это неправильно.

Зак Браун: «Мы убеждены в необходимости ограничения затрат и не хотим подрывать его целостность, но существующие правила создают непреднамеренные барьеры, когда дело доходит до инвестиций в устойчивое развитие.

Нашему спорту нужна четкая правовая база с финансовыми, техническими и спортивными правилами, позволяющими внедрять инновации и инвестировать в устойчивое развитие, обмениваясь опытом и идеями в этой области. Только полноценное сотрудничество позволит добиться значимых изменений».