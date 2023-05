22 мая, перед началом уик-энда Гран При, на стадионе Луи II в Монако пройдёт благотворительный футбольный матч между командой «Всех звёзд» Star Team for the Children MC и командой гонщиков All Star Drivers.

В составе Star Team for the Children MC сыграют теннисист Новак Джокович, призёр Мировок серии гонок на гидроциклах Лиза Батталья, бывшие футболисты Флавио Рома, Клод Пюэль, Себастьен Перес и Грегори Кампи.

За All Star Drivers сыграют Шарль Леклер, Пьер Гасли, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо и гонщики молодёжных серий.

Все собранные средства от продажи билетов и благотворительного аукциона пойдут в детский фонд.