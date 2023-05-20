Абитебул весьма похвально отозвался о Сайнсе и Алонсо

Сирил Абитебул долго руководил заводской командой Renault, выступающей в Формуле 1, но в начале 2021 года покинул этот пост и ныне отвечает за автоспортивные программы корейской компании Hyundai, возглавляя её раллийную команду, весьма успешно выступающую в чемпионате мира по ралли.

«Отличий между ралли и Формулой 1 много, но я не собираюсь проводить никаких сравнений, потому что это разные категории гонок – сказал Абитебул в интервью испанской газете AS. – И то, и другое – автоспортивные дисциплины, но в Формуле 1 вы стараетесь всё держать под контролем, тогда как в ралли есть немало факторов, которые невозможно контролировать в принципе.

Взаимодействие между членами команды и гонщиками здесь строятся по-другому. Я провёл 15 лет в Формуле 1 и хотел продолжать там работать, но когда в моей карьере произошли перемены, ралли оказалось идеальным выбором.

Со стороны кажется, что в Формуле 1 не самая дружественная атмосфера, однако это не так. Это одна большая семья, но то же самое можно сказать и о мире ралли. Здесь тоже идёт непримиримое соперничество, проходят увлекательные сражения, но в то же время чувствуется очень хорошая семейная атмосфера».

Также Абитебул весьма высоко отозвался о Фернандо Алонсо и Карлосе Сайнсе, которых знает по Формуле 1: «Оба очень увлечены своей работой, оба отличные профессионалы, их отличает высокая дисциплина и умение очень разумно действовать на трассе.

В то же самое время у обоих горячий южный нрав, а я хорошо умею ладить с такими людьми. В Карлосе в своё время меня впечатлило внимание ко всем нюансам. Особенно хорошо он разбирается в ходовой части машины, и его вполне можно сравнить с дипломированным инженером. Ещё с тех пор, как Сайнс дебютировал в Формуле 1 в Toro Rosso, он весьма эффективно помогал своим командам дорабатывать машины.

Фернандо же вообще не нуждается в представлении. Вероятно, в профессиональном плане он наиболее универсально подготовленный гонщик на планете, и я рад, что вновь вижу, как он добивается успехов в Формуле 1».