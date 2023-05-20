Боттас готов помочь обанкротившейся трассе в Финляндии

Несколько лет назад мы рассказывали о строительстве в Финляндии автоспортивного комплекса KymiRing для проведения этапов MotoGP. Однако из-за пандемии Covid-19 владельцам автодрома пришлось отказаться от планов, а гоночная трасса так и не прошла омологацию.

В результате из-за простоя и долгов в 25 миллионов евро в управляющей компании автодрома было введено внешнее управление. Администрация предпринимает попытки найти источники финансирования, и среди инвесторов проекта может оказаться Валттери Боттас. Гонщик Alfa Romeo рассказал, что уже провёл предварительные переговоры, но о его участии в проекте пока говорить рано.

Валттери Боттас: «Я хочу, чтобы в Финляндии была полноценная трасса международного уровня. Проблема в том, что управляющая компания обанкротилась, поэтому предстоит непростой путь. Я провёл переговоры, чтобы понять, могу ли чем-то помочь или что-то сделать. Но пока это только переговоры.

Особенность Финляндии в том, что у нас полноценные зимы, поэтому в это время года на трассе невозможно проводить заезды. Я изучаю вопрос, чтобы понять, есть ли какие-либо возможности».