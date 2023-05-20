Экклстоун поднялся на 73-ю строчку в списке Sunday Times

Лондонская газета The Sunday Times с 1989 года публикует список 1000 богатейших людей Соединённого Королевства, и уже много лет в него входит Берни Экклстоун, бывший глава менеджмента Формулы 1.

Каждую весну список обновляется, и в его последней версии, обнародованной в этот уик-энд, 92-летний Экклстоун поднялся одну строчку выше по сравнению с предыдущим годом.

По данным составителей рейтинга Sunday Time Rich List, он находится на 73-м месте, а его состояние оценивается в 2 миллиарда 498 миллионов фунтов стерлингов.

Разумеется, он не единственный в этом списке, кто имеет то или иное отношение к Формуле 1: 2-е место занимает сэр Джим Рэтклифф, владелец корпорации INEOS, которой принадлежит одна треть акций команды Mercedes. Дела этого представителя британского бизнес-сообщества идут как нельзя лучше: за один год он переместился с 27-й строчки на вторую, поскольку его состояние очень заметно выросло и почти достигло уровня в 30 миллиардов фунтов.

Канадский миллиардер Лэнс Стролл в список The Sunday Times не входит, поскольку не является налоговым резидентом Соединённого Королевства, хотя владеет многими британскими активами, в том числе ему принадлежат акции компании Aston Martin и гоночной команды Aston Martin F1. Но если бы он в этот рейтинг входил, то со своими 3,6 миллиарда долларов тоже занимал бы там весьма заметное место.